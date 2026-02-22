https://ria.ru/20260222/peterburg-2076090630.html
"Роскосмос" опубликовал фото Петербурга с высоты 400 километров над Землей
"Роскосмос" опубликовал фото Петербурга с высоты 400 километров над Землей
"Роскосмос" опубликовал фото Петербурга с высоты 400 километров над Землей
Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала фото Санкт-Петербурга, сделанное с высоты 400 километров над Землей космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. РИА Новости, 22.02.2026
"Роскосмос" опубликовал фото Петербурга с высоты 400 километров над Землей
