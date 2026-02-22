Рейтинг@Mail.ru
15:34 22.02.2026
"Роскосмос" опубликовал фото Петербурга с высоты 400 километров над Землей
"Роскосмос" опубликовал фото Петербурга с высоты 400 километров над Землей
Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала фото Санкт-Петербурга, сделанное с высоты 400 километров над Землей космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. РИА Новости, 22.02.2026
"Роскосмос" опубликовал фото Петербурга с высоты 400 километров над Землей

"Роскосмос" опубликовал фото Петербурга, сделанное с высоты 400 км над Землей

© Фото : Роскосмос / Сергей Кудь-СверчковФотография Санкт-Петербурга, сделанная с борта МКС
Фотография Санкт-Петербурга, сделанная с борта МКС
© Фото : Роскосмос / Сергей Кудь-Сверчков
Фотография Санкт-Петербурга, сделанная с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская госкорпорация "Роскосмос" опубликовала фото Санкт-Петербурга, сделанное с высоты 400 километров над Землей космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым.
"Огни культурной столицы России с борта МКС", - озаглавлен пост с фото в Telegram-канале "Роскосмоса".
Орбитальная станция Мир - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Эксперт назвал "Мир" вершиной советской пилотируемой космонавтики
20 февраля, 08:24
 
