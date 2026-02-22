Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени
11:51 22.02.2026 (обновлено: 12:44 22.02.2026)
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени - РИА Новости, 22.02.2026
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, требовал в магазине водку и пельмени, угрожая муляжом гранаты, сообщила... РИА Новости, 22.02.2026
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени

В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего водку и пельмени

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, требовал в магазине водку и пельмени, угрожая муляжом гранаты, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в субботу днем в полицию Петроградского района обратился посетитель магазина на улице Подковырова, который сообщил, что туда пришел мужчина с предметом, похожим на гранату.
Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Петербурге задержали мужчину, потушившего Вечный огонь
21 февраля, 09:30
"Сотрудниками патрульно-постовой службы возле магазина был задержан 53-летний неработающий житель Петроградского района, который, угрожая муляжом гранаты, требовал у администратора магазина выдать ему упаковку пельменей и бутылку водки", – рассказали в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ), добавили в полиции.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Ростовской области после подрыва гранаты при задержании возбудили дело
19 февраля, 15:43
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
