https://ria.ru/20260222/peterburg-2076071484.html
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени - РИА Новости, 22.02.2026
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, требовал в магазине водку и пельмени, угрожая муляжом гранаты, сообщила... РИА Новости, 22.02.2026
2026-02-22T11:51:00+03:00
2026-02-22T11:51:00+03:00
2026-02-22T12:44:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
https://ria.ru/20260221/peterburg-2075935095.html
https://ria.ru/20260219/delo-2075508447.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени
В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего водку и пельмени
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, требовал в магазине водку и пельмени, угрожая муляжом гранаты, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в субботу днем в полицию Петроградского района обратился посетитель магазина на улице Подковырова, который сообщил, что туда пришел мужчина с предметом, похожим на гранату.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы возле магазина был задержан 53-летний неработающий житель Петроградского района, который, угрожая муляжом гранаты, требовал у администратора магазина выдать ему упаковку пельменей и бутылку водки", – рассказали в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ
), добавили в полиции.