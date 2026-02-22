В Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты, требовавшего пельмени

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, требовал в магазине водку и пельмени, угрожая муляжом гранаты, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, в субботу днем в полицию Петроградского района обратился посетитель магазина на улице Подковырова, который сообщил, что туда пришел мужчина с предметом, похожим на гранату.

"Сотрудниками патрульно-постовой службы возле магазина был задержан 53-летний неработающий житель Петроградского района, который, угрожая муляжом гранаты, требовал у администратора магазина выдать ему упаковку пельменей и бутылку водки", – рассказали в ГУМВД.