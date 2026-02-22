https://ria.ru/20260222/pavlograd-2076121250.html
В Павлограде прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Павлограде в Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.02.2026
