В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта
22.02.2026
04:49 22.02.2026
В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта
В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта
В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта
Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф вплоть до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. РИА Новости, 22.02.2026
общество
россия
москва
санкт-петербург
россия
москва
санкт-петербург
общество, россия, москва, санкт-петербург
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург
В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта

РИА Новости: за несвоевременную замену паспорта грозит штраф

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф вплоть до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Административная либо иная ответственность за неурочную замену заграничного паспорта с истекшим сроком действия законодательством РФ не предусмотрена. При этом за несвоевременную замену внутрироссийского паспорта ответственность установлена статьей 19.15 КоАП РФ", - сказали в пресс-службе.
Согласно статье 19.15 КоАП РФ, при несвоевременной замене паспорта россиянам из регионов придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, жителям Москвы и Санкт-Петербурга - от 3 до 5 тысяч рублей.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Волонтеров СВО освободили от пошлины при замене паспорта
20 февраля, 23:45
 
Общество Россия Москва Санкт-Петербург
 
 
