В МВД рассказали, что грозит за несвоевременную замену паспорта
Россиянам, просрочившим замену паспорта, грозит штраф вплоть до 5 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. РИА Новости, 22.02.2026
общество
