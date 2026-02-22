Рейтинг@Mail.ru
19:12 22.02.2026 (обновлено: 21:02 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076116105.html
Сборная Норвегии с рекордом выиграла медальный зачет Олимпиады-2026
2026-02-22T19:12:00+03:00
2026-02-22T21:02:00+03:00
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807275_0:65:1080:875_1920x0_80_0_0_179fefa7a46bf0cf676f05e60c690247.jpg
зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Сборная Норвегии с рекордом выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Сборная Норвегии стала победителем медального зачета Олимпиады 2026 года

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сборная Норвегии стала победителем медального зачета зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Норвежцы завоевали 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей, обновив олимпийские рекорды по количеству золота и по общему числу медалей (41) на одних зимних Играх. Второе место в медальном зачете заняла сборная США (33 медали; 12 золотых - 12 серебряных - 9 бронзовых), тройку замкнула сборная Нидерландов (20; 10-7-3).
Сборная России в Италии завоевала одну серебряную медаль - ски-альпинист Никита Филиппов стал вторым в спринте. В медальном зачете россияне разделили 25-е место со сборными Дании, Эстонии и Грузии. В соревнованиях приняли участие 13 россиян.
Церемония закрытия Игр состоится позднее в воскресенье.
Крянин оценил медальные шансы российских лыжников на следующей Олимпиаде
