Женская сборная Швеции по керлингу завоевала золото Олимпиады
15:56 22.02.2026 (обновлено: 16:07 22.02.2026)
Женская сборная Швеции по керлингу завоевала золото Олимпиады
2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, керлинг
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Керлинг
Женская сборная Швеции по керлингу обыграла швейцарок и завоевала золото Игр

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗолотая медаль зимних Олимпийских игр 2026
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Женская сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финале олимпийского турнира по керлингу.
Шведки Анна Хассельборг (скип), Сара Макманус, Агнес Кнохенхауэр, София Шарбак и Юханна Хельдин (запасная) одержали победу со счетом 6:5 (2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Швейцарию представили Сильвана Тиринцони (скип), Алина Пец, Карол Ховальд, Селина Витшонке и Стефани Берсе (запасная).
Шведки стали четырехкратными победительницами Игр. Швейцарки в третий раз взяли серебро.
В матче за бронзовые медали, который состоялся в субботу, сборная Канады обыграла команду США - 10:7 (0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 3:0, 0:2, 3:0, 0:2, 2:0).
Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Российский спортсмен попал в презентацию МОК об Олимпиаде в Италии
