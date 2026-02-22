https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076093291.html
Женская сборная Швеции по керлингу завоевала золото Олимпиады
Женская сборная Швеции по керлингу завоевала золото Олимпиады - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Женская сборная Швеции по керлингу завоевала золото Олимпиады
Женская сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в финале олимпийского турнира по керлингу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:56:00+03:00
2026-02-22T15:56:00+03:00
2026-02-22T16:07:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
керлинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073037427_0:152:1965:1257_1920x0_80_0_0_7956270b8e6dea38429156da20feb86a.jpg
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076070401.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073037427_69:0:1897:1371_1920x0_80_0_0_04a30d9d704a62a6b016364a6f7419b9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, керлинг
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Керлинг
Женская сборная Швеции по керлингу завоевала золото Олимпиады
Женская сборная Швеции по керлингу обыграла швейцарок и завоевала золото Игр