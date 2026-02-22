Рейтинг@Mail.ru
Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
15:29 22.02.2026 (обновлено: 15:31 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076089621.html
Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок
Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок
Мужская сборная Германии по бобслею завоевала золото и серебро в соревнованиях четверок на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
спорт, бобслей, торстен маргис, франческо фридрих, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Бобслей, Торстен Маргис, Франческо Фридрих, Зимние Олимпийские игры 2026
Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок

Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок на ОИ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мужская сборная Германии по бобслею завоевала золото и серебро в соревнованиях четверок на зимних Олимпийских играх в Италии.
Олимпийскими чемпионами стали немцы Йоханнес Лохнер, Торстен Маргис, Йорн Венцель и Георг Флайшхауэр, показавшие по сумме четырех попыток время 3 минуты 37,57 секунды.
Второе место заняли их соотечественники - Франческо Фридрих, Маттиас Зоммер, Александр Шюллер и Феликс Штрауб (+0,57). Бронзовыми призерами стали швейцарцы Михаэль Фогт, Андреас Хаас, Амаду Давид Ндиайе и Марио Эберхард.
Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках
Спорт, Бобслей, Торстен Маргис, Франческо Фридрих, Зимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
