Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок
Немецкие бобслеисты завоевали золото и серебро в соревновании четверок
Мужская сборная Германии по бобслею завоевала золото и серебро в соревнованиях четверок на зимних Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:29:00+03:00
2026-02-22T15:29:00+03:00
2026-02-22T15:31:00+03:00
спорт
бобслей
торстен маргис
франческо фридрих
зимние олимпийские игры 2026
2026
спорт, бобслей, торстен маргис, франческо фридрих, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Бобслей, Торстен Маргис, Франческо Фридрих, Зимние Олимпийские игры 2026
