"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде

"Я не перепутала, я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то я подумала о Савелии - у него был 12-й номер. Не знаю, что у меня было в голове, подумала, что и у меня 12-й. У меня не было сомнений. Были сомнения, что лыжи едут как-то не так, как я планировала. Я еду с длинного пологого спуска, опускаю голову и вижу, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила. Весь четвертый круг я не понимаю, что делать. Я не думаю о гонке, думаю о том, что меня, скорее всего, снимут. Я на каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать. Мне кричат ехать дальше. Я еду. Когда уходили на пятый круг, мне сказали, что все нормально, поезжай до конца. Но в голове было полное непонимание", - сказала Непряева в эфире Okko.