Рейтинг@Mail.ru
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:17 22.02.2026 (обновлено: 15:18 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076088399.html
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде
Российская лыжница Дарья Непряева объяснила ошибку с лыжами во время гонки на 50 км на Олимпийских играх тем, что она была уверена, что стартует под 12-м... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:17:00+03:00
2026-02-22T15:18:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926422389_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_cfa7d3b0513aba03aeafe2bdf874b588.jpg
https://ria.ru/20260222/nepryaeva-2076077508.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926422389_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_f6f916b41ab4d1ae644ab63cde196421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде

Непряева была уверена, что бежит марафон 50 км на Играх под 12-м номером

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДарья Непряева
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дарья Непряева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева объяснила ошибку с лыжами во время гонки на 50 км на Олимпийских играх тем, что она была уверена, что стартует под 12-м номером, как и ее соотечественник Савелий Коростелев в мужской гонке днем ранее.
Женский лыжный марафон прошел в воскресенье. Непряева финишировала 11-й, но затем в протоколе ее результат аннулировали. По ходу гонки россиянка, выступавшая под 14-м номером, заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая бежала под 12-м номером и стала в итоге девятой.
«
"Я не перепутала, я была уверена, что у меня 12-й номер. Почему-то я подумала о Савелии - у него был 12-й номер. Не знаю, что у меня было в голове, подумала, что и у меня 12-й. У меня не было сомнений. Были сомнения, что лыжи едут как-то не так, как я планировала. Я еду с длинного пологого спуска, опускаю голову и вижу, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила. Весь четвертый круг я не понимаю, что делать. Я не думаю о гонке, думаю о том, что меня, скорее всего, снимут. Я на каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать. Мне кричат ехать дальше. Я еду. Когда уходили на пятый круг, мне сказали, что все нормально, поезжай до конца. Но в голове было полное непонимание", - сказала Непряева в эфире Okko.
По словам россиянки, Хеннинг-Доцлер не знала об ошибке и не держит зла.
«
"Я на финише поговорила с Катариной, говорю: "Я перепутала лыжи, надела твои". Она: "Правда? Я даже не знала, все нормально, не переживай". Мне очень стыдно", - добавила Непряева.
Российская спортсменка Дарья Непряева на дистанции квалификации спринта классическим стилем в лыжных гонках среди женщин на XXV зимних Олимпийских играх - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Непряева надела чужие лыжи во время марафона
Вчера, 13:09
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала