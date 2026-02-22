Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Италии.

Встреча завершилась со счетом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0). В составе сборной Финляндии дубль оформил Эрик Хаула (29-я, 59-я минуты), также шайбы забросили Себастьян Ахо (8), Роопе Хинц (49), Каапо Какко (50) и Йоэль Армия (56). У словаков отличился Томаш Татар (40).

В матче не принял участие нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен. По информации СМИ, форвард "Даллас Старз" пропустил игру из-за травмы нижней части тела.

В составе сборной Словакии на Играх выступили три игрока из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка и форвард череповецкой "Северстали" Адам Лишка.

Финны стали бронзовыми призерами Олимпиады в пятый раз. Единственную золотую медаль команда завоевала на Играх 2022 года в Пекине, обыграв в финале сборную России. Лучшим результатом словаков является бронза Олимпиады в китайской столице. Тогда сборная переиграла шведов.