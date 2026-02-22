Рейтинг@Mail.ru
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады
Хоккей
Хоккей
 
01:01 22.02.2026
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады
Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
хоккей
спорт
финляндия
словакия
италия
мартин гернат
зимние олимпийские игры 2026
финляндия
словакия
италия
спорт, финляндия, словакия, италия, мартин гернат , зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Финляндия, Словакия, Италия, Мартин Гернат , Зимние Олимпийские игры 2026
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады

Сборная Финляндии по хоккею разгромила словаков и завоевала бронзу Олимпиады

© Фотография из соцсетейМедали Олимпиады-2026
Медали Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фотография из соцсетей
Медали Олимпиады-2026. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Италии.
Встреча завершилась со счетом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0). В составе сборной Финляндии дубль оформил Эрик Хаула (29-я, 59-я минуты), также шайбы забросили Себастьян Ахо (8), Роопе Хинц (49), Каапо Какко (50) и Йоэль Армия (56). У словаков отличился Томаш Татар (40).
В матче не принял участие нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен. По информации СМИ, форвард "Даллас Старз" пропустил игру из-за травмы нижней части тела.
В составе сборной Словакии на Играх выступили три игрока из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка и форвард череповецкой "Северстали" Адам Лишка.
Финны стали бронзовыми призерами Олимпиады в пятый раз. Единственную золотую медаль команда завоевала на Играх 2022 года в Пекине, обыграв в финале сборную России. Лучшим результатом словаков является бронза Олимпиады в китайской столице. Тогда сборная переиграла шведов.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. В финале мужского хоккейного турнира в воскресенье встретятся сборные Канады и США.
Александр Кожевников - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Российские хоккеисты задали бы жару на ОИ, заявил Кожевников
21 февраля, 15:33
 
ХоккейСпортФинляндияСловакияИталияМартин ГернатЗимние Олимпийские игры 2026
 
