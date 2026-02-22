https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076031875.html
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады
Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T01:01:00+03:00
2026-02-22T01:01:00+03:00
2026-02-22T01:01:00+03:00
хоккей
спорт
финляндия
словакия
италия
мартин гернат
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807275_0:267:1080:875_1920x0_80_0_0_8dcd176d6015772c8fbe1cd741d35f1e.jpg
https://ria.ru/20260221/kozhevnikov-2075980674.html
финляндия
словакия
италия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072807275_0:65:1080:875_1920x0_80_0_0_179fefa7a46bf0cf676f05e60c690247.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, финляндия, словакия, италия, мартин гернат , зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Финляндия, Словакия, Италия, Мартин Гернат , Зимние Олимпийские игры 2026
Сборная Финляндии по хоккею завоевала бронзу Олимпиады
Сборная Финляндии по хоккею разгромила словаков и завоевала бронзу Олимпиады
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в матче за бронзовые медали Олимпийских игр в Италии.
Встреча завершилась со счетом 6:1 (1:0, 1:1, 4:0). В составе сборной Финляндии дубль оформил Эрик Хаула (29-я, 59-я минуты), также шайбы забросили Себастьян Ахо (8), Роопе Хинц (49), Каапо Какко (50) и Йоэль Армия (56). У словаков отличился Томаш Татар (40).
В матче не принял участие нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен. По информации СМИ, форвард "Даллас Старз" пропустил игру из-за травмы нижней части тела.
В составе сборной Словакии на Играх выступили три игрока из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ): защитник ярославского "Локомотива" Мартин Гернат, нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка и форвард череповецкой "Северстали" Адам Лишка.
Финны стали бронзовыми призерами Олимпиады в пятый раз. Единственную золотую медаль команда завоевала на Играх 2022 года в Пекине, обыграв в финале сборную России. Лучшим результатом словаков является бронза Олимпиады в китайской столице. Тогда сборная переиграла шведов.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. В финале мужского хоккейного турнира в воскресенье встретятся сборные Канады и США.