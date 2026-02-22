Иран разработал план действий на случай атаки США, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти Ирана готовят план действий, а также список преемников командиров и политиков, в том числе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на случай возможных ударов США по стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников и сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

"Хаменеи дал поручение (советнику верховного лидера Ирана, секретарю Высшего совета национальной безопасности страны Али) Лариджани и нескольким близким политическим и военным советникам обеспечить выживание исламской республики не только после американских и израильских бомбардировок, но и после любого покушения на ее высшее руководство, включая самого Хаменеи", - сообщили New York Times чиновники и военные КСИР.