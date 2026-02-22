Иран разработал план действий на случай атаки США, пишут СМИ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти Ирана готовят план действий, а также список преемников командиров и политиков, в том числе верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на случай возможных ударов США по стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников и сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
Как рассказали газете чиновники и сотрудники КСИР, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал указания, предполагающие четыре уровня преемственности для каждой роли военных командиров и политиков. которых он назначал лично. Хаменеи также поручил всем руководителям определить четырех своих заместителей. Также он делегировал обязанности "узкому кругу доверенных лиц", которые могли бы принимать решения в случае проблем с коммуникацией или гибели самого аятоллы.
"Хаменеи дал поручение (советнику верховного лидера Ирана, секретарю Высшего совета национальной безопасности страны Али) Лариджани и нескольким близким политическим и военным советникам обеспечить выживание исламской республики не только после американских и израильских бомбардировок, но и после любого покушения на ее высшее руководство, включая самого Хаменеи", - сообщили New York Times чиновники и военные КСИР.
Высокопоставленные чиновники и военные КСИР подчеркнули, что Иран действует с учетом того, что удары США по стране неизбежны. Так, все военные силы Ирана приведены в состояние повышенной готовности. Власти страны также разместили пусковые установки баллистических ракет вдоль западной границы с Ираком и берегов Персидского залива, рассказали три военных КСИР и четыре высокопоставленных чиновника.
"В случае войны специальные корпуса полиции, разведки и подразделений народного ополчения "Басидж" (Корпуса стражей исламской революции)... будут патрулировать улицы крупных городов", - сообщили газете три военных КСИР и два высокопоставленных чиновника.
Газета подчеркивает, что власти Ирана готовятся к политическому выживанию государства. Обсуждения, описанные изданию шестью чиновниками, знакомыми с планами, затрагивают целый ряд вопросов, в том числе кто будет управлять страной в случае гибели Хаменеи и высокопоставленных чиновников, и кто может стать "иранской Делси Родригес" (уполномоченный президент Венесуэлы). Как указали три неназванных чиновника, Лариджани находится на верхней строчке этого списка кандидатов.
В пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
