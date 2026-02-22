Рейтинг@Mail.ru
Непряева заняла 11-е место в олимпийском марафоне - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:27 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/nepryaeva-2076084864.html
Непряева заняла 11-е место в олимпийском марафоне
Непряева заняла 11-е место в олимпийском марафоне - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Непряева заняла 11-е место в олимпийском марафоне
Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки с общего старта на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T14:27:00+03:00
2026-02-22T14:27:00+03:00
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
зимние олимпийские игры 2026
эбба андерссон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072906086_0:50:1287:774_1920x0_80_0_0_3230aa786824e27190c48cd14b3b0694.jpg
https://ria.ru/20260221/korostelev-2076013429.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072906086_180:0:1273:820_1920x0_80_0_0_994273e324b5348403ea4f80f9602f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дарья непряева, зимние олимпийские игры 2026, эбба андерссон
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Зимние Олимпийские игры 2026, Эбба Андерссон
Непряева заняла 11-е место в олимпийском марафоне

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 11-е место в олимпийском марафоне

© РИА Новости / Санто Стефано | Перейти в медиабанкОИ-2026.Лыжные гонки.Женщины.Скиатлон
ОИ-2026.Лыжные гонки.Женщины.Скиатлон - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки с общего старта на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Шведка преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание - 2 минуты 15,3 секунды). Бронзовую медаль завоевала швейцарка Надя Келин (+6.41,5).
Дарья Непряева финишировала 11-й (+8.55,2) и завершила выступление сборной России на Играх 2026 года. По ходу марафона россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая стала девятой.
28-летняя Андерссон стала олимпийской чемпионкой впервые в карьере. Ранее в Италии она завоевала серебряные медали в гонке на 10 км, скиатлоне и эстафете. Также на счету шведки серебро эстафеты Игр 2018 года в Пхёнчхане и бронза эстафеты Олимпиады-2022 в Пекине.
Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье. Сборная России завоевала одну серебряную награду благодаря второму месту ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Молодец и красавчик". Алыпов оценил выступление Коростелева на Олимпиаде
21 февраля, 20:10
 
Лыжные гонкиСпортДарья НепряеваЗимние Олимпийские игры 2026Эбба Андерссон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала