Непряева заняла 11-е место в олимпийском марафоне

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки с общего старта на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Шведка преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание - 2 минуты 15,3 секунды). Бронзовую медаль завоевала швейцарка Надя Келин (+6.41,5).
Дарья Непряева финишировала 11-й (+8.55,2) и завершила выступление сборной России на Играх 2026 года. По ходу марафона россиянка заехала в чужой бокс на пит-стопе и надела лыжи немки Катарины Хеннинг-Доцлер, которая стала девятой.
28-летняя Андерссон стала олимпийской чемпионкой впервые в карьере. Ранее в Италии она завоевала серебряные медали в гонке на 10 км, скиатлоне и эстафете. Также на счету шведки серебро эстафеты Игр 2018 года в Пхёнчхане и бронза эстафеты Олимпиады-2022 в Пекине.
Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье. Сборная России завоевала одну серебряную награду благодаря второму месту ски-альпиниста Никиты Филиппова в спринте.