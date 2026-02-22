Рейтинг@Mail.ru
Москву ко Дню защитника Отечества украсили флагами и плакатами - РИА Новости, 22.02.2026
14:18 22.02.2026
Москву ко Дню защитника Отечества украсили флагами и плакатами
Москву ко Дню защитника Отечества украсили флагами и плакатами
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами и флагами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заммэра столицы РИА Новости, 22.02.2026
Москву ко Дню защитника Отечества украсили флагами и плакатами

© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУкрашения ко Дню защитника Отечества в Москве
Украшения ко Дню защитника Отечества в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Украшения ко Дню защитника Отечества в Москве
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами и флагами в честь Дня защитника Отечества, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта разместили 250 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в понедельник на 300 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что традиционно флаговыми конструкциями и декоративными панно украсили здания Государственной думы РФ на Охотном ряду и Совета Федерации на Большой Дмитровке.
"Дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены полотен", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что вечером 23 февраля архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы будет работать в праздничном режиме.
