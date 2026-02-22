МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он написал в соцсети X.
Так он отреагировал на требование бывшего британского премьера Бориса Джонсона отправить войска на Украину.
"Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию..." — говорится в публикации.
Мема добавил, что европейские политики, которые призывают отправить войска на Украину, должны сами надеть каски и пойти на фронт.
"Я не могу понять, насколько глупым можно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы", — отметил он.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
О том, что Джонсон помешал остановить конфликт на Украине еще в апреле 2022 года, спустя два месяца после начала, в феврале рассказали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом же в 2023 году сообщал глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.