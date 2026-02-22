О том, что Джонсон помешал остановить конфликт на Украине еще в апреле 2022 года, спустя два месяца после начала, в феврале рассказали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом же в 2023 году сообщал глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.