На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 22.02.2026 (обновлено: 09:31 22.02.2026)
На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией
На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 22.02.2026
На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией

Мема назвал появление западных войск на Украину объявлением войны России

© AP Photo / Michal DyjukСолдаты на танке Leopard 2
Солдаты на танке Leopard 2
© AP Photo / Michal Dyjuk
Солдаты на танке Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал отправку западных войск на Украину объявлением войны России. Об этом он написал в соцсети X.
Так он отреагировал на требование бывшего британского премьера Бориса Джонсона отправить войска на Украину.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Орбан раскрыл новый план Украины
08:37
"Ужасная идея, западные войска рискуют втянуть Европу в крупномасштабную войну и могут спровоцировать Россию..." — говорится в публикации.

Мема добавил, что европейские политики, которые призывают отправить войска на Украину, должны сами надеть каски и пойти на фронт.

"Я не могу понять, насколько глупым можно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы", — отметил он.

В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
О том, что Джонсон помешал остановить конфликт на Украине еще в апреле 2022 года, спустя два месяца после начала, в феврале рассказали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом же в 2023 году сообщал глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"После предательства". В США сделали резкое заявление о Донбассе
09:30
 
