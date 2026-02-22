Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" разгромил "Мец" в матче чемпионата Франции, Сафонов сыграл на ноль
Футбол
 
01:10 22.02.2026
"ПСЖ" разгромил "Мец" в матче чемпионата Франции, Сафонов сыграл на ноль
"Пари Сен-Жермен" одержал разгромную победу над "Мецем" в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"ПСЖ" разгромил "Мец" в матче чемпионата Франции, Сафонов сыграл на ноль

"ПСЖ" обыграл "Мец" в матче 23-го тура Лиги 1

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал разгромную победу над "Мецем" в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Дезире Дуэ (3-я минута), Брадли Барколя (45+3) и Гонсалу Рамуш (77).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
21 февраля 2026 • начало в 23:05
Завершен
ПСЖ
3 : 0
Мец
03‎’‎ • Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
45‎’‎ • Брадли Баркола
(Гонсалу Рамуш)
77‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Люка Эрнандес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Место в воротах парижан в десятый раз в сезоне занял россиянин Матвей Сафонов. Он сыграл на ноль в четвертом матче.
"ПСЖ" (54 очка) возглавляет таблицу Лиги 1, "Мец" (13) занимает последнее, 18-е место.
В следующем туре "ПСЖ" сыграет с "Гавром" в гостях 28 февраля. "Мец" 1 марта примет "Брест".
В другом матче "Тулуза" дома сыграла вничью с "Парижем" - 1:1.
