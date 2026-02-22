БУЭНОС-АЙРЕС, 22 фев - РИА Новости. Российские кайтсерферы установили несколько мировых рекордов в Антарктиде, совершив самый южный переход, сообщил РИА Новости главный редактор "Книги рекордов России" Алексей Свистунов.

"Первый рекорд установил Константин Аксенов, первым финишировав на переходе от острова Ронге до острова Кувервиль. Второй рекорд - это пересечение пролива в группе, тут рекорд установил еще Владимир Попов", - отметил Свистунов.

Он подчеркнул, что никогда переходы не совершались на кайтах в таких широтах, это третий рекорд. Россияне прошли расстояние около двух морских миль (примерно 3,7 километра).

Четвертый рекорд принадлежит Попову: он самый возрастной кайтсерфер. Он родился 12 июля 1963 года.

Свистунов рассказал, что раньше кататься на кайтах в Антарктиде пытались, но обычно это делают гораздо севернее и уж точно не пересекают проливы. По его словам, обычно любителям кайтсерфинга дают недалеко от лодки проехаться несколько метров.

Россиянам около недели не удавалось начать переход: был сильный ветер, дождь, снег. Но и в день установления рекорда погода была не из простых.

"Здесь условия очень суровые, ветер и холод, мы выходим на палубу, чтобы поснимать ребят, у нас пальцы перестают сгибаться, такой ледяной ветер", - сказал собеседник агентства.

Россияне использовали специальные сухие гидрокостюмы, они не протекают и под них можно надеть теплое белье и теплую одежду. Помимо этого, у них есть специальные системы оповещения на случай непредвиденных обстоятельств: куда бы кайтсерферов ни занесло, всегда можно будет найти их по координатам.

По словам Свистунова, в Антарктиде возникла и логистическая проблема: у резиновых лодок сопровождения есть свой лимит по скорости - до 14 узлов, иначе они могут просто перевернуться, а кайтсерферы, поймав ветер, могут идти быстрее и рискуют остаться без поддержки.