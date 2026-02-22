Рейтинг@Mail.ru
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча"
15:17 22.02.2026
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча"
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча"
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча"
Массовая драка случилась во время финала московского турнира "Кожаный мяч" по футзалу, сообщает Telegram-канал OFNEWS.
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча"

Мяч для мини-футбола
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Массовая драка случилась во время финала московского турнира "Кожаный мяч" по футзалу, сообщает Telegram-канал OFNEWS.
Инцидент произошел во время матча между командами "Юность-1598" и "Лидер".
В драке приняли участие игроки обеих команд, на площадку также выбежали болельщики. Спустя несколько минут игроков удалось разнять.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
