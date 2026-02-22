https://ria.ru/20260222/futzal-2076088700.html
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча"
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча" - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча"
Массовая драка случилась во время финала московского турнира "Кожаный мяч" по футзалу, сообщает Telegram-канал OFNEWS. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:17:00+03:00
2026-02-22T15:17:00+03:00
2026-02-22T15:17:00+03:00
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901173935_0:0:2371:1333_1920x0_80_0_0_2593b9987b6bfd8b5c719906c4355e9a.jpg
https://ria.ru/20260222/futbol-2076088266.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901173935_0:0:2183:1637_1920x0_80_0_0_23085c9b789ae71a31cd928c5f996c32.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Юные футболисты устроили драку в матче московского "Кожаного мяча"
Массовая драка случилась во время матча московского "Кожаного мяча" по футзалу