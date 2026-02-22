Рейтинг@Mail.ru
Футболистки юниорской сборной России проиграли сербкам в товарищеском матче
Футбол
 
15:16 22.02.2026
Футболистки юниорской сборной России проиграли сербкам в товарищеском матче
РИА Новости Спорт
2026
Новости
спорт
Футбол, Спорт
Футболистки юниорской сборной России проиграли сербкам в товарищеском матче

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Футболистки юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) уступили команде Сербии во втором из двух запланированных товарищеских матчей в рамках сборов в сербском городе Стара-Пазова.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяек поля. Первая игра между этими командами состоялась 19 февраля и также завершилась победой сербок (2:0).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
МОК не накажет Инфантино за участие в Совете мира Трампа, пишут СМИ
