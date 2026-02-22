https://ria.ru/20260222/futbol-2076088266.html
Футболистки юниорской сборной России проиграли сербкам в товарищеском матче
Футболистки юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) уступили команде Сербии во втором из двух запланированных товарищеских матчей в рамках сборов в... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Футболистки юниорской сборной России проиграли сербкам в товарищеском матче
