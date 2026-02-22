В Новгородской области человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали, в том числе ребенок, при столкновении трех автомобилей под Великим Новгородом, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Как уточняет ведомство, в 15.59 мск воскресенья на подъезде к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга в Новгородском округе 55-летняя женщина, управляя Lada Kalina, выехала на полосу встречного движения и столкнулась со Scoda Yeti. От удара автомобиль Scoda столкнулся с "ВАЗ 2107".
"В результате ДТП водитель автомобиля Lada скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир Lada, мужчина 1960 года рождения, с различными травмами доставлен... в Новгородскую областную клиническую больницу. Водитель и пассажиры автомобиля Scoda, женщина 1982 года рождения и мальчик 2019 года рождения, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями
21 февраля, 17:21