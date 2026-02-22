Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
18:50 22.02.2026
В Новгородской области человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
В Новгородской области человек погиб в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 22.02.2026
В Новгородской области человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
Один человек погиб, четверо пострадали, в том числе ребенок, при столкновении трех автомобилей под Великим Новгородом, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по РИА Новости, 22.02.2026
происшествия, великий новгород, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Великий Новгород, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

В Новгородской области один человек погиб, трое пострадали в ДТП

© Фото : Управления Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской областиПоследствия столкновения трех автомобилей в Новгородской области
Последствия столкновения трех автомобилей в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Управления Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области
Последствия столкновения трех автомобилей в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали, в том числе ребенок, при столкновении трех автомобилей под Великим Новгородом, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Как уточняет ведомство, в 15.59 мск воскресенья на подъезде к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга в Новгородском округе 55-летняя женщина, управляя Lada Kalina, выехала на полосу встречного движения и столкнулась со Scoda Yeti. От удара автомобиль Scoda столкнулся с "ВАЗ 2107".
"В результате ДТП водитель автомобиля Lada скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир Lada, мужчина 1960 года рождения, с различными травмами доставлен... в Новгородскую областную клиническую больницу. Водитель и пассажиры автомобиля Scoda, женщина 1982 года рождения и мальчик 2019 года рождения, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На КАД в Ленобласти произошли ДТП с 16 автомобилями
21 февраля, 17:21
 
ПроисшествияВеликий НовгородГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
