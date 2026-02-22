Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна
04:44 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/delo-2076039865.html
СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна
в мире, великобритания, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III
СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Король Великобритании Карл III разрешил доступ правоохранителям к документам для расследования по делу о связях его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном, пишет британское издание Observer со ссылкой на источники.
"Король дал одобрение работникам Букингемского дворца открывать документы и записи для полицейских, расследующих (дело - ред.) Эндрю Маунтбеттена-Виндзора", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, следователи получат доступ к документам и электронным письмам, а также записям, которые связаны с работой экс-принца в качестве торгового представителя.
В четверг экс-принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном и был отпущен после около 12 часов под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями после сообщений о том, что он, будучи торговым представителем, тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
