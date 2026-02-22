СМИ: Карл III одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна

"Король дал одобрение работникам Букингемского дворца открывать документы и записи для полицейских, расследующих (дело - ред.) Эндрю Маунтбеттена-Виндзора", - говорится в публикации со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, следователи получат доступ к документам и электронным письмам, а также записям, которые связаны с работой экс-принца в качестве торгового представителя.