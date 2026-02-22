https://ria.ru/20260222/britaniya-2076098155.html
В Британии рассказали, как скандал с экс-принцем Эндрю повлиял на монархию
В Британии рассказали, как скандал с экс-принцем Эндрю повлиял на монархию
2026-02-22T16:53:00+03:00
2026-02-22T16:53:00+03:00
2026-02-22T17:01:00+03:00
великобритания
ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости. Кризис британской монархии из-за связей опального экс-принца Эндрю со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном растянется на годы, заявил королевский биограф Эндрю Мортон.
В беседе с телеканалом Sky News
историк отметил, что предыдущий крупный кризис королевской семьи в 1936 году завершился быстро с отречением Эдуарда VIII и исключением его из числа наследников престола.
"Этот кризис очень значителен, потому что конца ему не видно. Нет точки отсчета, как это было с отречением от престола (Эдуарда VIII-ред.). Это будет продолжаться годами, и каждое воскресенье будет новая история в новостях, каждый понедельник будет новая история", - сказал Мортон.
По мнению историка, король Карл III
мало что может сделать, чтобы предотвратить последствия кризиса, так как он публично пообещал сотрудничать с полицией в расследовании действий Эндрю
. Теперь, по словам Мортона, "кровь регулярно просачивается под дверной проем".
При этом, по оценке эксперта, институт монархии выживает, но, возможно, в "урезанном виде".
Ранее британские СМИ сообщили, что власти Великобритании
рассмотрят возможность принятия закона об исключении Эндрю из числа наследников престола. Экс-принц Эндрю на данный момент остается восьмым в линии наследования британского престола несмотря на арест и лишение титулов.
В последний раз такой закон был принят в 1936 году после отречения Эдуарда VIII. Отречение произошло из-за его желания выйти замуж за американку Уоллис Симпсон, против чего выступило правительство, заявив, что брак короля с разведенной женщиной с двумя живыми бывшими мужьями неприемлем.
Ранее Эндрю был задержан полицией по делу о связях со скандально известным американским финансистом Эпштейном
. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.