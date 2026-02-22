Рейтинг@Mail.ru
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках
Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви одержали победу в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
спорт, бобслей, италия, пекин, лиза буквитц, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Бобслей, Италия, Пекин, Лиза Буквитц, Зимние Олимпийские игры 2026
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках

Бобслеистки Нольте и Леви стали двукратными чемпионками ОИ в соревнованиях двоек

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви одержали победу в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Италии.
Нольте и Леви по итогам четырех заездов показали результат 3 минуты 48,46 секунды. Вторыми стали их соотечественницы Лиза Буквитц и Неле Шутен (отставание - 0,53 секунды), третьими - американки Кейли Армбрустер Хамфрис и Джасмин Джонс (+0,75).
Для 27-летней Нольте и 28-летней Леви это второе золото Игр. Ранее они одержали победу в соревнованиях двоек на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также Нольте в Италии стала серебряным призером в монобобе.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
