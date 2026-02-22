https://ria.ru/20260222/bobsley-2076030503.html
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Немецкие бобслеистки стали двукратными чемпионками ОИ в двойках
Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви одержали победу в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
спорт
бобслей
италия
пекин
лиза буквитц
зимние олимпийские игры 2026
италия
пекин
Новости
ru-RU
спорт, бобслей, италия, пекин, лиза буквитц, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Бобслей, Италия, Пекин, Лиза Буквитц, Зимние Олимпийские игры 2026
