Баскетболисты ЦСКА одержали 17-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
15:03 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/basketbol-2076087141.html
Баскетболисты ЦСКА одержали 17-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты ЦСКА одержали 17-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Баскетболисты ЦСКА одержали 17-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:03:00+03:00
2026-02-22T15:03:00+03:00
баскетбол
спорт
краснодар
джеремайя мартин
ливио жан-шарль
цска
единая лига втб
краснодар
спорт, краснодар, джеремайя мартин, ливио жан-шарль, цска, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Краснодар, Джеремайя Мартин, Ливио Жан-Шарль, ЦСКА, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты ЦСКА одержали 17-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты ЦСКА разгромили "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКАБаскетболисты и болельщики ЦСКА
Баскетболисты и болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКА
Баскетболисты и болельщики ЦСКА. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 92:63 (31:19, 14:10, 23:16, 24:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Ливио Жан-Шарль из ЦСКА, на счету которого 19 очков. В составе соперника больше всех очков набрал Джеремайя Мартин (17).
ЦСКА выиграл 17-й матч подряд в Единой лиге ВТБ и с 26 победами возглавляет таблицу первенства. "Локомотив-Кубань" (19 побед) идет четвертым.
Баскетбол Спорт Краснодар Джеремайя Мартин Ливио Жан-Шарль ЦСКА Единая Лига ВТБ
 
