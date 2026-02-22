Сеул обратился с требованием к российскому посольству из-за баннера

СЕУЛ, 22 фев — РИА Новости. МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства снять со здания баннер "Победа будет за нами", подтвердили РИА Новости в ведомстве.
"Мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении баннера, недавно размещенного на внешней стене дипмиссии в Республике Корея", — заявили там.
Кроме того, в МИД выразили недовольство "недавними высказываниями" российского посла Георгия Зиновьева, но при этом не уточнили, какие именно заявления имеются в виду.
В ведомстве также назвали военное сотрудничество между КНДР и Россией "явным нарушением Устава ООН и резолюций Совбеза" и потребовали прекратить его, потому что оно якобы представляет угрозу безопасности Сеула. Там добавили, что продолжат следить за ситуацией и принимать меры в связи с дальнейшими мероприятиями и собраниями со стороны посольства.
Как сообщили южнокорейские СМИ, 22 февраля южнокорейские власти осудили вывешенный на стене посольства флаг и потребовали его убрать.
