Сеул обратился с требованием к российскому посольству из-за баннера - РИА Новости, 22.02.2026
15:15 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/banner-2076088139.html
Сеул обратился с требованием к российскому посольству из-за баннера
МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства снять со здания баннер "Победа будет за нами", подтвердили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 22.02.2026
в мире
сеул
южная корея
георгий зиновьев
оон
сеул
южная корея
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сеул, южная корея, георгий зиновьев, оон
В мире, Сеул, Южная Корея, Георгий Зиновьев, ООН
Сеул потребовал от посольства РФ убрать баннер "Победа будет за нами"

Баннер "Победа будет за нами" на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле
Баннер Победа будет за нами на здании посольства России в Республике Корея в Сеуле - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : соцсети
СЕУЛ, 22 фев — РИА Новости. МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства снять со здания баннер "Победа будет за нами", подтвердили РИА Новости в ведомстве.
"Мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении баннера, недавно размещенного на внешней стене дипмиссии в Республике Корея", — заявили там.
Кроме того, в МИД выразили недовольство "недавними высказываниями" российского посла Георгия Зиновьева, но при этом не уточнили, какие именно заявления имеются в виду.
В ведомстве также назвали военное сотрудничество между КНДР и Россией "явным нарушением Устава ООН и резолюций Совбеза" и потребовали прекратить его, потому что оно якобы представляет угрозу безопасности Сеула. Там добавили, что продолжат следить за ситуацией и принимать меры в связи с дальнейшими мероприятиями и собраниями со стороны посольства.
Как сообщили южнокорейские СМИ, 22 февраля южнокорейские власти осудили вывешенный на стене посольства флаг и потребовали его убрать.
Рабочий заливает расплавленный металл в миксер - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Южная Корея увеличила импорт алюминия из России
