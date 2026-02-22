Рейтинг@Mail.ru
Солнечная активность упала до самых низких значений за два года
Наука
 
01:02 22.02.2026
Солнечная активность упала до самых низких значений за два года
Солнечная активность упала до самых низких значений за два года
Солнечная активность обрушилась до самых низких значений за два года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости, 22.02.2026
российская академия наук
Наука, Российская академия наук
Солнечная активность упала до самых низких значений за два года

ИКИ РАН: солнечная активность упала до самых низких значений за два года

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramАктивность на Солнце
Активность на Солнце - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Активность на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Солнечная активность обрушилась до самых низких значений за два года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Солнечная активность после бурного января и ещё более бурного начала февраля продолжает падать вниз. Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года. Трудно поверить, что всего 2,5 недели назад этот график выглядел так", - отметили ученые.
Ученые добавили, что пока не видно, за счет каких ресурсов этот тренд сейчас может быть переломлен.
"Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области) кажется полностью опустошенной. На данный момент всё выглядит как начало очень длительной депрессии. При этом полное прекращение активности на этой стадии цикла считается маловероятным", - подчеркнули в ИКИ РАН.
НаукаРоссийская академия наук
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала