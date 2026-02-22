Солнечная активность упала до самых низких значений за два года

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Солнечная активность обрушилась до самых низких значений за два года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Солнечная активность после бурного января и ещё более бурного начала февраля продолжает падать вниз. Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года. Трудно поверить, что всего 2,5 недели назад этот график выглядел так", - отметили ученые.