Солнечная активность упала до самых низких значений за два года
Солнечная активность упала до самых низких значений за два года - РИА Новости, 22.02.2026
Солнечная активность упала до самых низких значений за два года
Солнечная активность обрушилась до самых низких значений за два года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
наука
российская академия наук
ИКИ РАН: солнечная активность упала до самых низких значений за два года
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Солнечная активность обрушилась до самых низких значений за два года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Солнечная активность после бурного января и ещё более бурного начала февраля продолжает падать вниз. Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года. Трудно поверить, что всего 2,5 недели назад этот график выглядел так", - отметили ученые.
Ученые добавили, что пока не видно, за счет каких ресурсов этот тренд сейчас может быть переломлен.
"Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области) кажется полностью опустошенной. На данный момент всё выглядит как начало очень длительной депрессии. При этом полное прекращение активности на этой стадии цикла считается маловероятным", - подчеркнули в ИКИ РАН
