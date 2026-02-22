https://ria.ru/20260222/aeroport-2076128492.html
Пулково принял десять рейсов в качестве запасного аэродрома
Пулково принял десять рейсов в качестве запасного аэродрома
Петербургский аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве столичного региона, сообщила... РИА Новости, 22.02.2026
москва
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
