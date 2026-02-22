Рейтинг@Mail.ru
20:32 22.02.2026
Пулково принял десять рейсов в качестве запасного аэродрома
Пулково принял десять рейсов в качестве запасного аэродрома
москва
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
москва, пулково (аэропорт), санкт-петербург
Москва, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
Пулково принял десять рейсов в качестве запасного аэродрома

Аэропорт Пулково принял десять рейсов в качестве запасного аэродрома

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" принял в качестве запасного аэродрома 10 авиарейсов на фоне ограничений в воздушном пространстве столичного региона, сообщила пресс-служба авиагавани.
"За текущие сутки аэропорт принял в качестве запасного 10 рейсов", – говорится в Telegram-канале пресс-службы "Пулково".
Как отмечается, в связи с повторными закрытиями воздушного пространства в Москве в "Пулково" корректируется расписание рейсов. Так, по состоянию на 20.00 мск на вылет более чем на два часа задержаны 11 самолетов.
С пассажирами работают представители авиакомпаний и агенты по гостеприимству аэропорта "Пулково". Обслуживание ведется в соответствии с Федеральными авиационными правилами (предоставляются вода, питание и гостиницы по запросу).
Самолет на рулежной дорожке - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Аэропорт Саратова принял четыре рейса, летевших в Москву
МоскваПулково (аэропорт)Санкт-Петербург
 
 
