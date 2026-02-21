Рейтинг@Mail.ru
Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды
Шоубиз
 
08:00 21.02.2026 (обновлено: 12:38 21.02.2026)
Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды
Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды - РИА Новости, 21.02.2026
Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды
Байкал, Сочи, Мальдивы, ОАЭ — самые популярные места этой зимой у отечественных знаменитостей. Были и более экзотические маршруты — в Патагонию, Коста-Рику,... РИА Новости, 21.02.2026
Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды

Ольга Бузова рассказала о потрясающих рассветах и отдыхе на Красной Поляне

© Фото : Бузова/TelegramОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Бузова/Telegram
Ольга Бузова
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Юлия Зачетова. Байкал, Сочи, Мальдивы, ОАЭ — самые популярные места этой зимой у отечественных знаменитостей. Были и более экзотические маршруты — в Патагонию, Коста-Рику, Сингапур. Многие успевали освоить горнолыжные склоны, а потом отправлялись греться на океанских пляжах за рубежом. О том, где отдыхают звезды, — в материале РИА Новости.

От Сочи до Байкала

Многие знаменитости в отпуске наслаждались настоящей русской зимой. Так, на днях Shaman (Ярослав Дронов) побывал на Байкале и попробовал его на вкус. Видео стало вирусным.
© Фото : SHAMAN/TelegramShaman
Shaman - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : SHAMAN/Telegram
Shaman
"Родные, вижу, какой ажиотаж вызвало видео. СМИ пишут, что спрос на туры в этом направлении вырос!" — написал певец.
Музыкант заметил, что "каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки". "Надеюсь, что своим действием я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах", — сказал он.
"Поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением — насколько прекрасна русская природа", — добавил артист.
© Фото : Бузова/TelegramОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Бузова/Telegram
Ольга Бузова
Одна из самых популярных локаций — Сочи. Так, на курорте "Роза Хутор" открыла зимний сезон Ольга Бузова: "Какой же это кайф — выезжать первой на трассу на рассвете. Ради таких эмоций и видов не жалко в пять утра вставать". Певица рассказала, что от такого времяпровождения нужен еще отдых. "Ноги гудят от лыж, спина болит. И очень хочется спать", — призналась она.
© Фото : соцсети МоттаМот
Мотт - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : соцсети Мотта
Мот
"Вечера на хуторе близ Сочи" — так назвал свое фото, сделанное на горнолыжном курорте, рэпер Мот (Матвей Мельников). Музыкант отдыхал с семьей.
Телеведущая Лаура Джугелия провела отпуск на алтайском курорте Манжерок — гуляла с сыном и каталась на лыжах.
© Фото : соцсети Лауры ДжугелииЛаура Джугелия
Лаура Джугелия - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : соцсети Лауры Джугелии
Лаура Джугелия
Актриса Елизавета Боярская с семьей отправилась в Мурманскую область. "Я просто влюбилась в Арктику, в северную природу! Невероятная энергия, мощь, стать, молчаливое величие. Обязательно вернемся сюда! Хочется посмотреть на эту красоту в летнем и осеннем убранстве", — отметила она.
© Фото : Елизавета Боярская/TelegramЕлизавета Боярская
Елизавета Боярская - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Елизавета Боярская/Telegram
Елизавета Боярская
Путешественникам удалось освоить трекинг на снегоступах, покататься на снегоходах, посидеть в котле с горячей водой под открытым небом, увидеть северное сияние и стадо диких оленей.

Райские острова

Мальдивы стали самым популярным направлением для пляжных каникул. Оно и понятно: всегда тепло, красиво — океан всех оттенков голубого, пляжи — белый песок, уединение, в резортах — хорошая кухня и спа-процедуры. Бонус — прямой перелет из России.
© Фото : Мари Краймбрери/TelegramМари Краймбрери
Мари Краймбрери - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Мари Краймбрери/Telegram
Мари Краймбрери
"Увидеть эту бирюзовую воду вживую когда-то было мечтой — далекой и, казалось, невозможной к исполнению. Помню первый, самый дешевый отель здесь и каждую эмоцию от увиденного. Удивительно, но каждый раз я заново испытываю то же самое", — написала певица Мари Краймбрери. Она призналась, что до сих пор не понимает, как в мире могут существовать такие красивые острова.
© Фото : Анастасия Волочкова/TelegramАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Анастасия Волочкова/Telegram
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова много купалась и каталась на сапе. "На Мальдивах я нахожу умиротворение. Это отдых души и тела в красоте. Это мой 28-й визит за 14 лет. Загар прилипает, форму и стройность поддерживаю", — написала балерина в соцсетях. Знаменитые шпагаты тоже были.
© Фото : Прохор Шаляпин/TelegramПрохор Шаляпин
Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Прохор Шаляпин/Telegram
Прохор Шаляпин
Прохора Шаляпина иногда называют амбассадором легкой жизни, а его фраза "главное — не уработаться" стала почти крылатой. "Отдыхаю, плаваю, загораю и ничего не делаю", — рассказал артист.
Еще Прохор дал совет, как летать на длинные расстояния с комфортом: "Минимум алкоголя, спать и ничего не есть, чтобы живот не напоминал гармошку".
© Фото : Бузова/TelegramОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Бузова/Telegram
Ольга Бузова
Ольга Бузова на острове отметила день рождения. Певица позировала в водах Индийского океана в красивой шляпе и показала традиционный мальдивский завтрак на подносе в виде сердца в бассейне. "Я разрешаю себе жить, быть слабой и ошибаться, разбивать это сердце и снова влюбляться", — подписала она фотографии с отдыха.
Певица Полина Гагарина отдыхала на Мальдивах с детьми. "Ловлю каждое мгновение счастья. Мой самый счастливый отпуск! Мы так давно не смеялись. Пусть так будет всегда!" — написала она в соцсети.
© Фото : Полина Гагарина/TelegramПолина Гагарина
Полина Гагарина - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Полина Гагарина/Telegram
Полина Гагарина
Дима Билан сперва отработал на острове концерт, потом приступил к отдыху. "Начинается труд над собой — спорт, диета, биодобавки, витамины, поющие чаши, акупунктура, массажи", — рассказал он.
Певец добавил, что хочет "подойти к самому себе поближе и в спланированном одиночестве подумать и почувствовать себя, пожить только для себя".
© Фото : Билан - live/TelegramДима Билан
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Билан - live/Telegram
Дима Билан
Билан поучаствовал в спасении птицы, а в соцсетях размещал загадочные посты: "Этот январь стал по-настоящему знаковым и очень личным. Особенный отпуск, в котором многое прояснилось и сложилось. Важные решения приняты, внутренние ответы найдены".

Гоа, ОАЭ, Таиланд и другая экзотика

"Второй год сбегаю зимой с семьей на Гоа", — говорит телеведущая Светлана Бондарчук. Она заметила, что классно отдохнула в кругу друзей, было много интересных и вдохновляющих встреч с удивительными людьми.
© Фото : Sveta Bondarchuk/TelegramСветлана Бондарчук
Светлана Бондарчук - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Sveta Bondarchuk/Telegram
Светлана Бондарчук
"Признаюсь честно, нарушила все планы по питанию, съела несчетное количество лепешек чапати, подружилась со всеми собаками и купила огромное количество сувениров и украшений, поэтому пришлось приобрести еще один чемодан", — рассказала Светлана.
© Фото : Виктория Боня/TelegramВиктория Боня
Виктория Боня
Виктория Боня
© Фото : Виктория Боня/Telegram
1 из 4
© Фото : соцсети Леры КудрявцевойЛера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
© Фото : соцсети Леры Кудрявцевой
2 из 4
© Фото : соцсети АлсуАлсу
Алсу
Алсу
© Фото : соцсети Алсу
3 из 4
© Фото : Ксения Бородина/TelegramКсения Бородина
Ксения Бородина
Ксения Бородина
© Фото : Ксения Бородина/Telegram
4 из 4
Виктория Боня
© Фото : Виктория Боня/Telegram
1 из 4
Лера Кудрявцева
© Фото : соцсети Леры Кудрявцевой
2 из 4
Алсу
© Фото : соцсети Алсу
3 из 4
Ксения Бородина
© Фото : Ксения Бородина/Telegram
4 из 4
Лера Кудрявцева побывала в Сингапуре, Ксения Бородина с мужем — в Таиланде, Алсу — в Куршевеле, а Виктория Боня училась серфить в Коста-Рике.
© Фото : Сергей Лазарев/TelegramСергей Лазарев
Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Сергей Лазарев/Telegram
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с детьми и мамой провели каникулы в ОАЭ. "Отдыхаем всей семьей. Были тут с Никитой в 2019 году и вернулись вновь уже все вместе", — написал певец.
© Фото : Юлия Барановская/TelegramЮлия Барановская
Юлия Барановская
Юлия Барановская
© Фото : Юлия Барановская/Telegram
1 из 2
© Фото : Юлия Барановская/TelegramЮлия Барановская
Юлия Барановская
Юлия Барановская
© Фото : Юлия Барановская/Telegram
2 из 2
Юлия Барановская
© Фото : Юлия Барановская/Telegram
1 из 2
Юлия Барановская
© Фото : Юлия Барановская/Telegram
2 из 2
Самое дальнее путешествие совершила Юлия Барановская с детьми — они знакомились с Патагонией, нацпарками Южной Америки, жили в отеле на скале, занимались трекингом и отправлялись на корабле к самым красивым ледникам планеты.
Шоубиз
 
 
