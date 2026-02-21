Релакс на Мальдивах и экстрим в Антарктике: как отдыхают российские звезды

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Юлия Зачетова. Байкал, Сочи, Мальдивы, ОАЭ — самые популярные места этой зимой у отечественных знаменитостей. Были и более экзотические маршруты — в Патагонию, Коста-Рику, Сингапур. Многие успевали освоить горнолыжные склоны, а потом отправлялись греться на океанских пляжах за рубежом. О том, где отдыхают звезды, — в материале РИА Новости.

От Сочи до Байкала

Многие знаменитости в отпуске наслаждались настоящей русской зимой. Так, на днях Shaman (Ярослав Дронов) побывал на Байкале и попробовал его на вкус. Видео стало вирусным.

"Родные, вижу, какой ажиотаж вызвало видео. СМИ пишут, что спрос на туры в этом направлении вырос!" — написал певец.

Музыкант заметил, что "каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки". "Надеюсь, что своим действием я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах", — сказал он.

"Поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением — насколько прекрасна русская природа", — добавил артист.

Одна из самых популярных локаций — Сочи. Так, на курорте "Роза Хутор" открыла зимний сезон Ольга Бузова: "Какой же это кайф — выезжать первой на трассу на рассвете. Ради таких эмоций и видов не жалко в пять утра вставать". Певица рассказала, что от такого времяпровождения нужен еще отдых. "Ноги гудят от лыж, спина болит. И очень хочется спать", — призналась она.

© Фото : соцсети Мотта Мот © Фото : соцсети Мотта Мот

"Вечера на хуторе близ Сочи" — так назвал свое фото, сделанное на горнолыжном курорте, рэпер Мот (Матвей Мельников). Музыкант отдыхал с семьей.

Телеведущая Лаура Джугелия провела отпуск на алтайском курорте Манжерок — гуляла с сыном и каталась на лыжах.

© Фото : соцсети Лауры Джугелии Лаура Джугелия © Фото : соцсети Лауры Джугелии Лаура Джугелия

Актриса Елизавета Боярская с семьей отправилась в Мурманскую область. "Я просто влюбилась в Арктику, в северную природу! Невероятная энергия, мощь, стать, молчаливое величие. Обязательно вернемся сюда! Хочется посмотреть на эту красоту в летнем и осеннем убранстве", — отметила она.

Путешественникам удалось освоить трекинг на снегоступах, покататься на снегоходах, посидеть в котле с горячей водой под открытым небом, увидеть северное сияние и стадо диких оленей.

Райские острова

Мальдивы стали самым популярным направлением для пляжных каникул. Оно и понятно: всегда тепло, красиво — океан всех оттенков голубого, пляжи — белый песок, уединение, в резортах — хорошая кухня и спа-процедуры. Бонус — прямой перелет из России.

"Увидеть эту бирюзовую воду вживую когда-то было мечтой — далекой и, казалось, невозможной к исполнению. Помню первый, самый дешевый отель здесь и каждую эмоцию от увиденного. Удивительно, но каждый раз я заново испытываю то же самое", — написала певица Мари Краймбрери. Она призналась, что до сих пор не понимает, как в мире могут существовать такие красивые острова.

Анастасия Волочкова много купалась и каталась на сапе. "На Мальдивах я нахожу умиротворение. Это отдых души и тела в красоте. Это мой 28-й визит за 14 лет. Загар прилипает, форму и стройность поддерживаю", — написала балерина в соцсетях. Знаменитые шпагаты тоже были.

Прохора Шаляпина иногда называют амбассадором легкой жизни, а его фраза "главное — не уработаться" стала почти крылатой. "Отдыхаю, плаваю, загораю и ничего не делаю", — рассказал артист.

Еще Прохор дал совет, как летать на длинные расстояния с комфортом: "Минимум алкоголя, спать и ничего не есть, чтобы живот не напоминал гармошку".

Ольга Бузова на острове отметила день рождения. Певица позировала в водах Индийского океана в красивой шляпе и показала традиционный мальдивский завтрак на подносе в виде сердца в бассейне. "Я разрешаю себе жить, быть слабой и ошибаться, разбивать это сердце и снова влюбляться", — подписала она фотографии с отдыха.

Певица Полина Гагарина отдыхала на Мальдивах с детьми. "Ловлю каждое мгновение счастья. Мой самый счастливый отпуск! Мы так давно не смеялись. Пусть так будет всегда!" — написала она в соцсети.

Дима Билан сперва отработал на острове концерт, потом приступил к отдыху. "Начинается труд над собой — спорт, диета, биодобавки, витамины, поющие чаши, акупунктура, массажи", — рассказал он.

Певец добавил, что хочет "подойти к самому себе поближе и в спланированном одиночестве подумать и почувствовать себя, пожить только для себя".

Билан поучаствовал в спасении птицы, а в соцсетях размещал загадочные посты: "Этот январь стал по-настоящему знаковым и очень личным. Особенный отпуск, в котором многое прояснилось и сложилось. Важные решения приняты, внутренние ответы найдены".

Гоа, ОАЭ, Таиланд и другая экзотика

"Второй год сбегаю зимой с семьей на Гоа", — говорит телеведущая Светлана Бондарчук. Она заметила, что классно отдохнула в кругу друзей, было много интересных и вдохновляющих встреч с удивительными людьми.

"Признаюсь честно, нарушила все планы по питанию, съела несчетное количество лепешек чапати, подружилась со всеми собаками и купила огромное количество сувениров и украшений, поэтому пришлось приобрести еще один чемодан", — рассказала Светлана.

Лера Кудрявцева побывала в Сингапуре, Ксения Бородина с мужем — в Таиланде, Алсу — в Куршевеле, а Виктория Боня училась серфить в Коста-Рике.

Сергей Лазарев с детьми и мамой провели каникулы в ОАЭ. "Отдыхаем всей семьей. Были тут с Никитой в 2019 году и вернулись вновь уже все вместе", — написал певец.