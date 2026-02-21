https://ria.ru/20260221/zaliv-2075970691.html
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет - РИА Новости, 21.02.2026
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Безветренная морозная погода позволила Финскому заливу покрыться льдом, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. РИА Новости, 21.02.2026
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Синоптик Колесов: Финский залив полностью покрылся льдом впервые после 2011 года