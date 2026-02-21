Рейтинг@Mail.ru
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет - РИА Новости, 21.02.2026
14:28 21.02.2026 (обновлено: 17:25 21.02.2026)
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет - РИА Новости, 21.02.2026
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Безветренная морозная погода позволила Финскому заливу покрыться льдом, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T14:28:00+03:00
2026-02-21T17:25:00+03:00
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Синоптик Колесов: Финский залив полностью покрылся льдом впервые после 2011 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФинский залив
Финский залив - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Финский залив. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Безветренная морозная погода позволила Финскому заливу покрыться льдом, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.
«

"Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом", — написал он в Telegram-канале.

Как уточнил синоптик, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 2010 и 2011 годах. По его оценке, ледовое покрытие может быть нарушено в воскресенье, поскольку лед будет ломаться и сжиматься под влиянием циклона.
Как ранее сообщал "Росатом", из-за сложной ледовой обстановки в Финский залив для обеспечения проводок судов направили атомный ледокол "Сибирь". Накануне гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что этот ледокол обеспечил уже шесть проводок крупнотоннажных судов в акватории.
Вертолет пограничной службы Финляндии пролетает над замерзшим Балтийским морем недалеко от Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе
13 февраля, 06:45
 
