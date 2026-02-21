Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

"Сохранение тихой и морозной погоды в последние несколько дней позволило замерзнуть всему Финскому заливу, и он полностью покрылся льдом", — написал он в Telegram-канале .

Как уточнил синоптик, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 2010 и 2011 годах. По его оценке, ледовое покрытие может быть нарушено в воскресенье, поскольку лед будет ломаться и сжиматься под влиянием циклона.