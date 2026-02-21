Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
14:19 21.02.2026
Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее
Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года чех Яромир Ягр заявил, что больше не может выступать на профессиональном уровне. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
хоккей
яромир ягр
национальная хоккейная лига (нхл)
https://ria.ru/20260106/khokkey-2066567018.html
Новости
1920
1920
true
яромир ягр, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Яромир Ягр, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее

Яромир Ягр
Яромир Ягр - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : rytirikladno.cz
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года чех Яромир Ягр заявил, что больше не может выступать на профессиональном уровне.
Ягру 54 года, с 2011 года он владеет клубом "Кладно", за который дебютировал в профессиональном хоккее. Он выступал за команду в чемпионате Чехии с 2018 года. В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 52 лет и 11 дней.
«
"Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен сделать меня на пятнадцать лет моложе. Я набрал вес во время Олимпиады. Я ничего не делал, кроме как ел и смотрел телевизор, поэтому стал на четыре-пять килограммов тяжелее. Движение невероятно важно, это вопрос дисциплины. Хуже всего, когда тебе это не нужно, заставлять себя – это самое худшее. Я все еще поддерживаю себя в форме, но не тренируюсь достаточно для того, чтобы играть", – цитирует Ягра hokej.cz.
Ягр принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Овечкин повторил мощный рекорд Ягра по голам в НХЛ
6 января, 06:48
 
ХоккейЯромир ЯгрНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
