Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее
Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее
Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года чех Яромир Ягр заявил, что больше не может выступать на профессиональном уровне.
Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее
Яромир Ягр заявил, что завершил карьеру в профессиональном хоккее
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года чех Яромир Ягр заявил, что больше не может выступать на профессиональном уровне.
Ягру 54 года, с 2011 года он владеет клубом "Кладно", за который дебютировал в профессиональном хоккее. Он выступал за команду в чемпионате Чехии с 2018 года. В апреле 2024 года Ягр стал старейшим хоккеистом, выступавшим в профессиональных лигах, побив достижение Горди Хоу, который завершил карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 52 лет и 11 дней.
"Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо. Бог должен сделать меня на пятнадцать лет моложе. Я набрал вес во время Олимпиады. Я ничего не делал, кроме как ел и смотрел телевизор, поэтому стал на четыре-пять килограммов тяжелее. Движение невероятно важно, это вопрос дисциплины. Хуже всего, когда тебе это не нужно, заставлять себя – это самое худшее. Я все еще поддерживаю себя в форме, но не тренируюсь достаточно для того, чтобы играть", – цитирует Ягра hokej.cz.
Ягр принял участие в 1733 матчах в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Чех занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом на Играх-1998 в Нагано, выиграл бронзу Олимпиады-2006 в Турине, стал двукратным чемпионом мира (2005, 2010).