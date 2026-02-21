Рейтинг@Mail.ru
В Москве высота сугробов почти в два раза превысила климатическую норму
10:23 21.02.2026 (обновлено: 14:05 21.02.2026)
В Москве высота сугробов почти в два раза превысила климатическую норму
В Москве высота сугробов почти в два раза превысила климатическую норму
В Москве высота сугробов почти в два раза превысила климатическую норму
Высота сугробов в Москве в 1,8 раза превысила климатическую норму, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ликвидация последствий снегопада в Москве
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада. Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.  
В Москве высота сугробов почти в два раза превысила климатическую норму

Высота сугробов в Москве в субботу достигла 70 сантиметров

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Снег в Москве
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Высота сугробов в Москве в 1,8 раза превысила климатическую норму, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На опорной метеостанции ВДНХ снежный покров <...> составляет сейчас 70 сантиметров (норма — 38 сантиметров)", — рассказал он.
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ
Вчера, 13:58
Таким образом, столица побила новый рекорд. Предыдущий датируется 21 февраля 1966 года, когда этот показатель достиг 64 сантиметров, отметил синоптик.
В четверг циклон "Валли" принес в Москву ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель. В городе выпало около 64% месячной нормы осадков. Это максимальный показатель за 56 лет.
В уборке столицы задействовали весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний. Коммунальщики продолжают очищать от снега и наледи кровли многоквартирных домов, фасады, водосборные желоба и водостоки. Руководители предприятий Комплекса городского хозяйства дежурят круглосуточно.
По словам Тишковца, климатический лимит за февраль уже практически исчерпан. При этом в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.
Люди и техника против рекордных сугробов. Как в Москве убирают снег
