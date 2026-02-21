В Москве высота сугробов почти в два раза превысила климатическую норму

"На опорной метеостанции ВДНХ снежный покров <...> составляет сейчас 70 сантиметров ( норма — 38 сантиметров)", — рассказал он.

Таким образом, столица побила новый рекорд. Предыдущий датируется 21 февраля 1966 года, когда этот показатель достиг 64 сантиметров, отметил синоптик.

В уборке столицы задействовали весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний. Коммунальщики продолжают очищать от снега и наледи кровли многоквартирных домов, фасады, водосборные желоба и водостоки. Руководители предприятий Комплекса городского хозяйства дежурят круглосуточно.