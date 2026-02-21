https://ria.ru/20260221/vysota-2075938955.html
В Москве высота сугробов почти в два раза превысила климатическую норму
Высота сугробов в Москве в 1,8 раза превысила климатическую норму, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В Москве высота сугробов почти в два раза превысила климатическую норму
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Высота сугробов в Москве в 1,8 раза превысила климатическую норму, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На опорной метеостанции ВДНХ снежный покров <...> составляет сейчас 70 сантиметров (норма — 38 сантиметров)", — рассказал он.
Таким образом, столица побила новый рекорд. Предыдущий датируется 21 февраля 1966 года, когда этот показатель достиг 64 сантиметров, отметил синоптик.
В четверг циклон "Валли" принес в Москву
ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель. В городе выпало около 64% месячной нормы осадков. Это максимальный показатель за 56 лет.
В уборке столицы задействовали весь парк спецтехники, а также максимальное число сотрудников экстренных служб и крупных инженерных компаний. Коммунальщики продолжают очищать от снега и наледи кровли многоквартирных домов, фасады, водосборные желоба и водостоки. Руководители предприятий Комплекса городского хозяйства дежурят круглосуточно.
По словам Тишковца
, климатический лимит за февраль уже практически исчерпан. При этом в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.
Люди и техника против рекордных сугробов. Как в Москве убирают снег
Циклон "Валли" принес в Москву мощную метель. Снег шел весь день 19 февраля и закончился только к утру 20-го.
