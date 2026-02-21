Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 21.02.2026 (обновлено: 12:12 21.02.2026)
Бойцы "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 370 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника

ВСУ потеряли до 370 военных в зоне действия войск "Востока"

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 370 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 370 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и 18 автомобилей", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Верхняя Терса, Любицкое, Чаривное и Комсомольское Запорожской области", - отметили в военном ведомстве.
