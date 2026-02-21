https://ria.ru/20260221/volgograd-2075941768.html
В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА
В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.02.2026
В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА
Четыре многоэтажных дома получили повреждения при атаке БПЛА на Волгоград, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:55:00+03:00
2026-02-21T10:55:00+03:00
2026-02-21T12:08:00+03:00
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg
https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075923470.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_96251a3696e8dfe351e993c5bd6dd574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА
Четыре многоэтажных дома повреждены при атаке БПЛА на Волгоград