В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА

ВОЛГОГРАД, 21 фев — РИА Новости. Четыре многоэтажных дома получили повреждения при атаке БПЛА на Волгоград, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

“В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах: ул. Танеева, 6; ул. Панферова, 14; ул. Саушинская, 7; ул. 2-ая Штурманская, 9а. Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения”, — приводятся его слова в Telegram канале администрации области.

Кроме того, обломки упали на производственную площадку, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Бочаров поручил подготовить пункты временного размещения.