В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА - РИА Новости, 21.02.2026
10:55 21.02.2026 (обновлено: 12:08 21.02.2026)
В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА
В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА
волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Волгограде повреждены четыре многоэтажки при атаке БПЛА

Четыре многоэтажных дома повреждены при атаке БПЛА на Волгоград

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 фев — РИА Новости. Четыре многоэтажных дома получили повреждения при атаке БПЛА на Волгоград, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
“В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах: ул. Танеева, 6; ул. Панферова, 14; ул. Саушинская, 7; ул. 2-ая Штурманская, 9а. Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения”, — приводятся его слова в Telegram канале администрации области.
Кроме того, обломки упали на производственную площадку, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Бочаров поручил подготовить пункты временного размещения.
В субботу Минобороны сообщило об уничтожении 77 украинских дронов над российскими регионами.
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Офицер ПВО рассказал о тактике отражения массированных налетов БПЛА ВСУ
Волгоград
Волгоградская область
Андрей Бочаров
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Происшествия
 
 
