В ЛНР рассказали о национализации торгового центра

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Крупный торговый центр "Кристалл" в центре Луганска, хозяин которого уехал с территории Российской Федерации и поддерживал политику Киева, перешел в распоряжение ЛНР, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Безусловно, те объекты, хозяева которых находятся за границей, являются недружественными по отношению к нам, осуществляют деятельность недружественную по отношению к нашей республике, к нашей стране - есть соответствующие распоряжения правительства нашей большой страны, указы президента, которые наделяют нас полномочиями, такое имущество национализировать, изымать", - сказал Пасечник

Глава ЛНР уточнил, что одним из частных примеров данного процесса является национализация крупного торгового центра "Кристалл" в Луганске

"Мы действуем абсолютно в рамках предоставленных нам полномочий, это лица, недружественные Луганской Народной Республике, поэтому мы национализировали объект в установленном порядке, как это определено законом", - пояснил Пасечник.

Он уточнил, что все предприниматели, которые осуществляли там торговую деятельность, остались на своих местах, при этом платят за аренду не наличными, как бывшему владельцу, а в бюджет республики.