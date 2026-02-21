https://ria.ru/20260221/vlasti-2075944615.html
В ЛНР рассказали о национализации торгового центра
В ЛНР рассказали о национализации торгового центра - РИА Новости, 21.02.2026
В ЛНР рассказали о национализации торгового центра
Крупный торговый центр "Кристалл" в центре Луганска, хозяин которого уехал с территории Российской Федерации и поддерживал политику Киева, перешел в... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:22:00+03:00
2026-02-21T11:22:00+03:00
2026-02-21T11:22:00+03:00
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773520269_0:277:3062:1999_1920x0_80_0_0_1ca1e236254bc03940b9f1b2e74c819f.jpg
https://ria.ru/20251217/poster-2062533343.html
https://ria.ru/20260221/mironov-2075921493.html
луганская народная республика
луганск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773520269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_021cb8b3c25b5893f1a404464461aad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганск, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник
В ЛНР рассказали о национализации торгового центра
В Луганске национализировали торговый центр, хозяин которого поддерживал Киев
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Крупный торговый центр "Кристалл" в центре Луганска, хозяин которого уехал с территории Российской Федерации и поддерживал политику Киева, перешел в распоряжение ЛНР, сообщил журналистам глава республики Леонид Пасечник, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Безусловно, те объекты, хозяева которых находятся за границей, являются недружественными по отношению к нам, осуществляют деятельность недружественную по отношению к нашей республике, к нашей стране - есть соответствующие распоряжения правительства нашей большой страны, указы президента, которые наделяют нас полномочиями, такое имущество национализировать, изымать", - сказал Пасечник
.
Глава ЛНР
уточнил, что одним из частных примеров данного процесса является национализация крупного торгового центра "Кристалл" в Луганске
.
"Мы действуем абсолютно в рамках предоставленных нам полномочий, это лица, недружественные Луганской Народной Республике, поэтому мы национализировали объект в установленном порядке, как это определено законом", - пояснил Пасечник.
Он уточнил, что все предприниматели, которые осуществляли там торговую деятельность, остались на своих местах, при этом платят за аренду не наличными, как бывшему владельцу, а в бюджет республики.
"Получая деньги от финансовой деятельности предприятий, расположенных на нашей территории, они (выехавшие в недружественные страны владельцы коммерческой недвижимости – ред.) там эти деньги отдают на <…> производство ракет, на производство беспилотных летательных аппаратов, которые, в конечном счете, летят по нам же… Это абсолютно неправильная история", - подчеркнул Пасечник.