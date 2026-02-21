Рейтинг@Mail.ru
На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших
04:47 21.02.2026 (обновлено: 04:48 21.02.2026)
На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших
Спасатели обнаружили на месте крушения вертолёта в Ромненском округе Амурской области тела трёх погибших, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.02.2026
амурская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Амурская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте крушения вертолёта в Ромненском округе Амурской области тела трёх погибших, сообщает правительство региона.
"В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших", - говорится в сообщении.
Правительство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины - следователь СК и полицейский, - летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
Спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области
Амурская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
