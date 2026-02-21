https://ria.ru/20260221/vertolet-2075916962.html
На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших
Спасатели обнаружили на месте крушения вертолёта в Ромненском округе Амурской области тела трёх погибших, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.02.2026
