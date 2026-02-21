https://ria.ru/20260221/vertolet-2075916647.html
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета - РИА Новости, 21.02.2026
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета
Спасатели обнаружили место крушения пропавшего вертолета в Ромненском округе Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.02.2026
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета Robinson R44