В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета

"В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе", — говорится в сообщении.

Рассматриваются две причины ЧП — техническая неисправность и ошибка пилота.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.