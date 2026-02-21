Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета
04:42 21.02.2026 (обновлено: 09:22 21.02.2026)
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета
амурская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета

В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета Robinson R44

© Фото : Следственный комитет РФМесто крушения вертолета в Амурской области
© Фото : Следственный комитет РФ
Место крушения вертолета в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили место крушения пропавшего вертолета в Ромненском округе Амурской области, сообщает правительство региона.
"В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе", — говорится в сообщении.
На месте крушения обнаружили тела трех погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.
Вертолет Robinson R-44 пропал в четверг вечером, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от села Амаранка. На борту находились три человека: две женщины — следователь СК и полицейский, а также пилот. Они возвращались с места гибели работника лесопилки.
Рассматриваются две причины ЧП — техническая неисправность и ошибка пилота.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
Амурская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России
 
 
