Россия и КНР обсудили с Гросси проблемы иранского ядерного досье

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Постпреды РФ, КНР и Ирана на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси отметили важность политико-дипломатического урегулирования проблем с иранским ядерным досье, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и определят дату третьего раунда переговоров.