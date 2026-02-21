https://ria.ru/20260221/ukraina-2076024869.html
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском - РИА Новости, 21.02.2026
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском
В Днепропетровской области произошло нападение на боевиков "Айдара"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.02.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском
РИА Новости: на боевиков "Айдара" напали с оружием под Днепропетровском
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области произошло нападение на боевиков "Айдара"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Группа из шести вооруженных лиц совершила нападение на военнослужащих нацистского 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*. Один из нападавших применил огнестрельное оружие", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент был обыкновенной бандитской разборкой, однако вызвал бурное обсуждение в Сети среди националистически настроенных украинцев.
"Примечательно, что в комментариях многие пользователи требовали отправить нападавших в штурмовики в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", как бы намекая, что в данном подразделении их ждет моментальное наказание в виде бесславной смерти в безымянной лесопосадке", — заключил силовик.
Этот полк — одно из нескольких подразделений, ставших скандально известными на Украине
. Недовольство родственников военных вызывают массовые издевательства в различных бригадах. В частности, им дают телефоны всего раз в неделю под наблюдением, а неподготовленных новобранцев бросают на убой. В августе прошлого года сообщения о таких случаях вызвали волну протестов в Киеве и других городах.
* Террористическая организация, запрещенная в России.