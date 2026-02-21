Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области произошло нападение на боевиков "Айдара"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Группа из шести вооруженных лиц совершила нападение на военнослужащих нацистского 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*. Один из нападавших применил огнестрельное оружие", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент был обыкновенной бандитской разборкой, однако вызвал бурное обсуждение в Сети среди националистически настроенных украинцев.

"Примечательно, что в комментариях многие пользователи требовали отправить нападавших в штурмовики в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", как бы намекая, что в данном подразделении их ждет моментальное наказание в виде бесславной смерти в безымянной лесопосадке", — заключил силовик.

Этот полк — одно из нескольких подразделений, ставших скандально известными на Украине . Недовольство родственников военных вызывают массовые издевательства в различных бригадах. В частности, им дают телефоны всего раз в неделю под наблюдением, а неподготовленных новобранцев бросают на убой. В августе прошлого года сообщения о таких случаях вызвали волну протестов в Киеве и других городах.