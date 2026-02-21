Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 21.02.2026 (обновлено: 23:48 21.02.2026)
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском - РИА Новости, 21.02.2026
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском
В Днепропетровской области произошло нападение на боевиков "Айдара"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 21.02.2026
Силовики рассказали о нападении на боевиков "Айдара"* под Днепропетровском

РИА Новости: на боевиков "Айдара" напали с оружием под Днепропетровском

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Днепропетровской области произошло нападение на боевиков "Айдара"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Группа из шести вооруженных лиц совершила нападение на военнослужащих нацистского 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*. Один из нападавших применил огнестрельное оружие", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Сумской области уничтожили штурмовую роту "Айдара"*
1 августа 2025, 09:57
По его словам, инцидент был обыкновенной бандитской разборкой, однако вызвал бурное обсуждение в Сети среди националистически настроенных украинцев.
"Примечательно, что в комментариях многие пользователи требовали отправить нападавших в штурмовики в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", как бы намекая, что в данном подразделении их ждет моментальное наказание в виде бесславной смерти в безымянной лесопосадке", — заключил силовик.
Этот полк — одно из нескольких подразделений, ставших скандально известными на Украине. Недовольство родственников военных вызывают массовые издевательства в различных бригадах. В частности, им дают телефоны всего раз в неделю под наблюдением, а неподготовленных новобранцев бросают на убой. В августе прошлого года сообщения о таких случаях вызвали волну протестов в Киеве и других городах.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ВСУ создали "роту смерти", отправляя на штурм больных солдат
5 сентября 2025, 21:38
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
