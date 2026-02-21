Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 21.02.2026 (обновлено: 12:11 21.02.2026)
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 350 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
2026
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 350 боевиков в зоне действий группировки "Центр"

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 350 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Гришино, Анновка, Новоалександровска, Шевченко, Белицкое, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Вооруженные силы Украины
 
 
