ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили за сутки положение по переднему краю, уничтожив до 350 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, пехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Гришино, Анновка, Новоалександровска, Шевченко, Белицкое, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
