21.02.2026
08:19 21.02.2026
В Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур
В Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур
Трехдневный траур объявлен в Ромненском районе Приамурья, где в результате крушения вертолета погибли три человека, сообщает администрация района. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии
Поисково-спасательная операция в Амурской области, где пропал вертолет Robinson
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Ромненском районе Приамурья, где в результате крушения вертолета погибли три человека, сообщает администрация района.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Ромненском округе объявлен трехдневный траур. Отменены все праздничные мероприятия", - говорится в сообщении.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Как сообщили в СК РФ, две женщины - сотрудницы СК и полиции - летели с места гибели работника лесопилки. По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Правительство региона сообщало об обнаружении на месте происшествия тел троих погибших.
Место крушения вертолета в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Приамурье обнаружили место крушения пропавшего вертолета
ПроисшествияАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России
 
 
