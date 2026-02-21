https://ria.ru/20260221/traur-2075925967.html
В Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур
В Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур - РИА Новости, 21.02.2026
В Ромненском районе Приамурья объявили трехдневный траур
Трехдневный траур объявлен в Ромненском районе Приамурья, где в результате крушения вертолета погибли три человека, сообщает администрация района. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
россия
