Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 21.02.2026 (обновлено: 15:53 21.02.2026)
Командир рассказал, почему в зоне СВО не используется Telegram
Командир рассказал, почему в зоне СВО не используется Telegram

В зоне СВО не используют Telegram, потому что его сервера находятся за границей

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Telegram российскими военными в зоне СВО не используется, так как серверы мессенджера находятся за границей, поэтому противник может получить доступ к логам сообщений и телеметрии, рассказал командир взвода одного из подразделений группировки войск "Восток" с позывным Гектор, слова которого приводит Минобороны РФ.
Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Восток" уничтожил укрепрайон ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области.
"В зоне проведения специальной военной операции мы не используем мессенджер Telegram для управления подразделениями, так как серверы находятся за границей и противник, скорее всего, может получить доступ к логам сообщений и телеметрии, что сможет повлечь за собой гибель наших товарищей", — рассказал командир взвода с позывным Гектор.
На этой неделе начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков сообщал, что средства связи ВСУ на фронте применялись только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение.
Командир рассказал о российском военном мессенджере
