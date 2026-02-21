Командир рассказал, почему в зоне СВО не используется Telegram

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Telegram российскими военными в зоне СВО не используется, так как серверы мессенджера находятся за границей, поэтому противник может получить доступ к логам сообщений и телеметрии, рассказал командир взвода одного из подразделений группировки войск "Восток" с позывным Гектор, слова которого приводит Минобороны РФ.