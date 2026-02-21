Рейтинг@Mail.ru
Джонсон осудил отказ Британии предоставить США базы для атаки на Иран
15:38 21.02.2026
Джонсон осудил отказ Британии предоставить США базы для атаки на Иран
Джонсон осудил отказ Британии предоставить США базы для атаки на Иран
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал действующие власти страны за отказ предоставить США доступ к британским военным базам для возможной атаки
Джонсон осудил отказ Британии предоставить США базы для атаки на Иран

Джонсон раскритиковал отказ Британии предоставить США базы для ударов по Ирану

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего обращения возле резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал действующие власти страны за отказ предоставить США доступ к британским военным базам для возможной атаки на Иран.
Ранее газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания отказалась предоставить США свои базы, в том числе базу на острове Диего-Гарсия архипелага Чагос, для ударов по Ирану.
"Поразительно, что лейбористское правительство Великобритании отказывается помочь... Демонстрируя неповиновение Белому дому, (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер посылает наихудший из возможных сигналов в худшее время: что на Великобританию под руководством лейбористов больше нельзя будет полагаться", - написал Джонсон в своей колонке для издания Daily Mail.
По мнению экс-премьера, американцы, несмотря на отказ британских властей, смогут найти решение, даже если им придется дозаправлять в воздухе самолеты, вылетающие на Ближний Восток прямо из США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Вторжение в Иран может привести к третьей мировой войне, заявили в Совфеде
