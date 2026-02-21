Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США не предупреждали Британию о связи экс-принца Эндрю с Эпштейном
08:22 21.02.2026
СМИ: США не предупреждали Британию о связи экс-принца Эндрю с Эпштейном
СМИ: США не предупреждали Британию о связи экс-принца Эндрю с Эпштейном - РИА Новости, 21.02.2026
СМИ: США не предупреждали Британию о связи экс-принца Эндрю с Эпштейном
США заранее не предупреждали британскую королевскую фамилию о наличии материалов о брате короля Карла III Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре в недавно опубликованной... РИА Новости, 21.02.2026
СМИ: США не предупреждали Британию о связи экс-принца Эндрю с Эпштейном

Times: США не предупреждали Британию об экс-принце Эндрю в файлах Эпштейна

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США заранее не предупреждали британскую королевскую фамилию о наличии материалов о брате короля Карла III Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре в недавно опубликованной партии файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце.
"То, что он (Эндрю - ред.) был настолько сильно посрамлен в файлах Эпштейна, также было чем-то в роде сюрприза для придворных. Несмотря на тесный контакт, установленный между Белым домом и Букингемским дворцом, никто из США не сообщил о содержании последних публикаций министерства юстиции Соединенных Штатов", - пишет Times.
Согласно газете, Эндрю лгал о продолжительности "своей дружбы с Эпштейном", причем не только публике, но и своей семье, которая из-за лояльности принимала его версию событий, "что теперь дорого им обходится".
Ранее телеканал Sky News сообщил, что власти Великобритании рассмотрят возможность принятия закона, исключающего Эндрю из числа наследников престола.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
В Британии не будут мешать закону об исключении Эндрю из числа наследников
