Спрос на поездки в праздничные даты вырос более чем вдвое

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Спрос российских туристов на поездки в праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза, при этом лидером по темпам роста среди зарубежных направлений стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора Fun&Sun.
"Спрос на праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза. Лидером по темпам стал ОАЭ, продажи увеличились почти в три раза", - привел данные туроператор.
"Праздники всё чаще становятся "точкой входа" в недельный отдых, а не только поводом для короткой поездки", - отметили в Fun&Sun.
Также отмечается стабильный спрос на туры по России.
Наиболее длительные путешествия планируются в страны Азии, также востребованы и другие экзотические направления. Так, продолжительность туров во Вьетнам в среднем составляет 11 дней, а в Таиланд — 12 дней. Шри-Ланка, остров Хайнань и Маврикий также входят в категорию дальних направлений со средней продолжительностью отдыха девять дней.
