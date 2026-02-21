Рейтинг@Mail.ru
Спрос на поездки в праздничные даты вырос более чем вдвое
Туризм
 
10:39 21.02.2026
Спрос на поездки в праздничные даты вырос более чем вдвое
Спрос на поездки в праздничные даты вырос более чем вдвое - РИА Новости, 21.02.2026
Спрос на поездки в праздничные даты вырос более чем вдвое
Спрос российских туристов на поездки в праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза, при этом лидером по темпам роста среди зарубежных направлений... РИА Новости, 21.02.2026
туризм
оаэ
вьетнам
таиланд
оаэ
вьетнам
таиланд
оаэ, вьетнам, таиланд
Туризм, ОАЭ, Вьетнам, Таиланд
Спрос на поездки в праздничные даты вырос более чем вдвое

Спрос россиян на поездки в праздничные даты в 2026 году вырос более чем вдвое

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Спрос российских туристов на поездки в праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза, при этом лидером по темпам роста среди зарубежных направлений стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора Fun&Sun.
"Спрос на праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза. Лидером по темпам стал ОАЭ, продажи увеличились почти в три раза", - привел данные туроператор.
По его данным, сильную динамику показывают такие направления как Вьетнам и Таиланд, а Египет также продолжает сохранять позиции лидера массового спроса.
"Праздники всё чаще становятся "точкой входа" в недельный отдых, а не только поводом для короткой поездки", - отметили в Fun&Sun.
Также отмечается стабильный спрос на туры по России.
Для отдыха в России и Абхазии туристы в среднем бронируют туры на пять дней, в Турции — на шесть дней. Поездки в ОАЭ рассчитаны на неделю, тогда как в Египет, Оман и на Мальдивы — уже на восемь дней.
Наиболее длительные путешествия планируются в страны Азии, также востребованы и другие экзотические направления. Так, продолжительность туров во Вьетнам в среднем составляет 11 дней, а в Таиланд — 12 дней. Шри-Ланка, остров Хайнань и Маврикий также входят в категорию дальних направлений со средней продолжительностью отдыха девять дней.
ТуризмОАЭВьетнамТаиланд
 
 
