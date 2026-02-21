Спрос на поездки в праздничные даты вырос более чем вдвое

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Спрос российских туристов на поездки в праздничные даты в 2026 году вырос более чем в два раза, при этом лидером по темпам роста среди зарубежных направлений стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщил РИА Новости Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператора Fun&Sun.