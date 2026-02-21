Рейтинг@Mail.ru
Пасечник: признание Донбасса восстановило историческую справедливость - РИА Новости, 21.02.2026
12:31 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/spravedlivost-2075954150.html
Пасечник: признание Донбасса восстановило историческую справедливость
Пасечник: признание Донбасса восстановило историческую справедливость - РИА Новости, 21.02.2026
Пасечник: признание Донбасса восстановило историческую справедливость
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считает, что признание со стороны России республик Донбасса помогло восстановить историческую... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T12:31:00+03:00
2026-02-21T12:31:00+03:00
в мире
россия
луганская народная республика
донбасс
леонид пасечник
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
в мире, россия, луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, владимир путин
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Леонид Пасечник, Владимир Путин
Пасечник: признание Донбасса восстановило историческую справедливость

Пасечник: признание ДНР и ЛНР помогло восстановить историческую справедливость

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считает, что признание со стороны России республик Донбасса помогло восстановить историческую справедливость.
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, провозглашенных в 2014 году после государственного переворота на Украине.
"Безусловно, основной нашей целью, желанием и мечтой было, конечно же, желание вернуться домой, вернуться в Россию, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Мы этого очень хотели", — сказал Пасечник на встрече с журналистами в Луганске.
Глава ЛНР подчеркнул, что признание независимости республик и последующее вхождение в состав РФ стали знаковым событием для жителей Донбасса.
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассЛеонид ПасечникВладимир Путин
 
 
