Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Новосибирский "Локомотив" обыграл нижегородский "Горький" в матче 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
