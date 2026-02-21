Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
19:43 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/sport-2076009741.html
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в матче чемпионата России
Новосибирский "Локомотив" обыграл нижегородский "Горький" в матче 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
Новости
Волейболисты "Локомотива" обыграли "Горький" в матче чемпионата России

Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли "Горький" в матче ЧР

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" обыграл нижегородский "Горький" в матче 26-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счетом 3-1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26) в пользу хозяев.
"Локомотив" с 21 победой в 26 турах идет на четвертом месте в турнирной таблице. "Горький" с 9 победами при 17 поражениях располагается на 11-й строчке.
В другом матче дня новокуйбышевская "Нова" на своей площадке обыграла ярославский "Ярославич" - 3-0 (25:22, 25:22, 25:21).
