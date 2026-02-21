Рейтинг@Mail.ru
На месте падения вертолета в Амурской области работают следователи - РИА Новости, 21.02.2026
08:16 21.02.2026 (обновлено: 09:23 21.02.2026)
На месте падения вертолета в Амурской области работают следователи
На месте падения вертолета в Амурской области работают следователи - РИА Новости, 21.02.2026
На месте падения вертолета в Амурской области работают следователи
Следователи работают на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, сообщил СК РФ. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте падения вертолета в Амурской области работают следователи

На месте крушения вертолета Robinson в Амурской области работают следователи

© Фото : Следственный комитет РФМесто крушения вертолета в Амурской области
Место крушения вертолета в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Следственный комитет РФ
Место крушения вертолета в Амурской области
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Следователи работают на месте падения вертолета Robinson R44 в Амурской области, сообщил СК РФ.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Как сообщили в СК РФ, две женщины - сотрудницы СК и полиции - летели с места гибели работника лесопилки. По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Правительство региона сообщало об обнаружении на месте происшествия тел троих погибших.
"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России и сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
В СК добавили, что на месте падения был найден фюзеляж вертолета со следами горения.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СК назвал основные версии инцидента с вертолетом в Амурской области
20 февраля, 10:39
 
