Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде
Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде
Российская конькобежка Анастасия Семенова не смогла выйти в финальную стадию масс-старта на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
зимние олимпийские игры 2026
спорт
конькобежный спорт
Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде
