18:38 21.02.2026
Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде
Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российская конькобежка Анастасия Семенова не смогла выйти в финальную стадию масс-старта на Олимпиаде в Италии.
Во втором полуфинальном забеге Семенова с результатом 8 минут 45,91 секунды финишировала на девятом месте.
В финал квалифицировались по восемь лучших спортсменок из каждого полуфинального забега.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
