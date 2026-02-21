Названы популярные экскурсионные направления для туристов старше 50 лет

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Более 60% рынка экскурсионного туризма в России формируется людьми старшего поколения, им интересны как однодневные, так и многодневные поездки по стране, кроме того, в этом году значительно выросли бронирования туристами старше 50 лет поездок за рубеж, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

"Эта возрастная категория (50-65 лет - ред.) составляет сейчас 60% от всей доли экскурсионного туризма. Что касается предпочтений именно этой категории, то мне кажется, что им наиболее близки туры "под ключ", где все уже продумано: экскурсии, гостиницы, точки питания и ничего не надо искать или бронировать самим", - поделился главный директор туроператора "Мастерская путешествий" Владимир Лутов.

По данным эксперта, в текущем году наблюдается тенденция к сокращению спроса в сегменте однодневных автобусных экскурсий, который ранее являлся наиболее востребованным направлением среди данной категории туристов. Сказался рост цен на транспортные услуги - поездка обходится в 5-6 тысяч рублей на человека. В то же время по-прежнему востребованы автобусные туры по Золотому кольцу, Тульской, Ярославской областям

Помимо этого, путешественники данной возрастной категории выбирают многодневные туры Национального туристического маршрута, включающего 64 направления, а также отправляются в Белоруссию

Кольскому полуострову и "Эта аудитория выбирает более осмысленные туры с получением новых знаний о стране, исторических личностях... Хотя, конечно, везде есть исключения. В наших активных турах по Уралу Калмыкии примерно 20% туристов 65-70 лет", - отмечает Лутов.

Как рассказали в сервисе "Слетать.ру", по данным бронирований на 19 февраля с заездами в течение всего года, туристы в возрасте 50-65 лет формируют 30,2% спроса на зарубежные поездки в этом году. При этом спрос на заграничные туры этой возрастной категории вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.