В аэропортах Самары, Ульяновска и Чебоксар ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары, Ульяновска и Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T08:27:00+03:00
