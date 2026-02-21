Путин поздравил Ресина с 90-летием

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил депутата Государственной Думы, Героя Труда России Владимира Ресина с 90-летием, отметив его работу по воссозданию знаковых объектов, таких как рабочий кабинет президента России в Московском Кремле и Храм Христа Спасителя.