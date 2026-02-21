Путин поздравил Ресина с 90-летием

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил депутата Государственной Думы, Героя Труда России Владимира Ресина с 90-летием, отметив его работу по воссозданию знаковых объектов, таких как рабочий кабинет президента России в Московском Кремле и Храм Христа Спасителя.
"Владимир Иосифович, поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам здоровья и успехов на благо Москвы, москвичей и всей нашей страны", - сказал Путин в документальном фильме о Ресине, который показали на телеканале "Россия-24".
Путин также подчеркнул, что считает Ресина замечательным человеком, эффективным, искренним и порядочным.
"(Главным - ред.) было то, как к нему относились все окружающие, в том числе и в администрации Петербурга, относились с большим уважением. Всегда было ясно, что, во-первых, Владимир Иосифович - специалист самого высокого ранга, самого высокого класса. А во-вторых - что он очень обязательный человек. Все знали, что, если Ресин за что-то взялся, это будет сделано наверняка", - добавил Путин.
