Крушение вертолета в Амурской области классифицировали как катастрофу

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вертолет, пропавший 19 февраля в Амурской области, найден, обнаружены тела трех погибших, Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу, следует из сообщения ведомства.
В пятницу в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. В субботу утром в ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших. Среди них пилот вертолёта и две женщины - следователь СК и полицейский, они летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
"В результате поисковых мероприятий с участием поисково-спасательного воздушного судна Росавиации в лесистой местности Ромненского района Амурской области обнаружен частный вертолет Robinson R44, пропавший 19 февраля. На месте происшествия обнаружен сгоревший вертолет и тела трех погибших. Росавиация классифицировала произошедшее событие, как катастрофу", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что расследование произошедшего проведет Межгосударственный авиационный комитет с участием Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации. Цель расследования - установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем.